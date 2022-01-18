إصابة جنديين "إسرائيليين" بانفجار شرق القدس

أصيب جنديان من وحدة المستعربين في جيش الاحتلال بجروح وُصفت بأنها بين متوسطة وطفيفة اليوم الثلاثاء، جراء انفجار قنبلة أو مخلفات لغم خلال معالجته، في القاعدة العسكرية "ميشور أدوميم" قرب مستوطنة "معاليه أدوميم، شرقي القدس المحتلة.

وقال جيش الاحتلال في بيان إن جنديين أصيبا بصورة طفيفة على ما يبدو، نتيجة انفجار سلاح عسكري، خلال تدريب في قاعدة عسكرية، وتم نقلهما إلى مستشفى "هداسا" في القدس المحتلة.

ووقع الحادث على بعد عدة كيلومترات عن معسكر جيش الاحتلال في النبي موسى، الذي قُتل فيه ضابطان من وحدة "إيغوز"، الأسبوع الماضي.

وقُتل ضابطان من كتيبة الكوماندوز في وحدة "إيغوز" في جيش الاحتلال، مساء الأربعاء الماضي، "بنيران صديقة"، إثر خطأ في تحديد الهوية، بمنطقة إطلاق النار في قاعدة عسكرية بغور الأردن.

المصدر / وكالات