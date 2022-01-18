فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الاحتلال يجبر عائلة مقدسية على هدم منزلها

620 ألف محادثة شملت تحريضاً ضد الفلسطينيين خلال 2021

الجماهير تودع أيقونة المقاومة الشعبية الشيخ "الهذالين"

"التعاون الإسلامي" تدين محاولات التهجير القسري في حي الشيخ جراح بالقدس

البرد يجمد أطراف آلاف الأسرى الفلسطينيين

الفصائل: الاحتلال سيدفع ثمن اعتداءاته وجرائم مستوطنيه ضد أبناء شعبنا

مطلوب مندوب مبيعات في شركة محلية

مركز حقوقي يطالب بالكشف عن مصير مستشفى "الحسن" والتبرعات التي جمعت له

لليوم 18.. المعتقلون الإداريون يواصلون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال

"سلطة المياه" تطلق نداء استغاثة عاجل لحل أزمة مياه غزة

الاحتلال يجبر عائلة مقدسية على هدم منزلها

18 يناير 2022 . الساعة 15:40 بتوقيت القدس
...
مقدسي يهدم منزله مقدسيا (صورة أرشيفية)

أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عائلة مقدسية على هدم منزلها قسراً، في بلدة بيت حنينا شمال مدينة القدس المحتلة.

وذكرت مصادر مقدسية، بأن جلال الرجبي أجبر على هدم منزله ذاتيا الواقع في بيت حنينا، بأمر من بلدية الاحتلال في القدس.

وقبل أسابيع سلمت بلدية الاحتلال الرجبي قرارا يقضي بهدم منزله البالغة مساحته 50 مترا مربعاً، وإلا ستهدمه آلياتها مقابل مبالغ باهظة.

وقال الرجبي، إن عائلته أصبحت اليوم بلا مأوى بعد أن أجبرت على هدم منزلها بقرار محكمة احتلالية قبل نحو أسبوعين، ومنحته مهلة أسبوع لهدمه.

وأشار الرجبي أن بناء المنزل كلفه نحو 70 ألف شيقل، ويعيش فيه مع عائلته المكونة من سبعة أفراد.

المصدر / فلسطين أون لاين
تلجرام
#القدس #الاحتلال #هدم منازل

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة