الاحتلال يجبر عائلة مقدسية على هدم منزلها

أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عائلة مقدسية على هدم منزلها قسراً، في بلدة بيت حنينا شمال مدينة القدس المحتلة.

وذكرت مصادر مقدسية، بأن جلال الرجبي أجبر على هدم منزله ذاتيا الواقع في بيت حنينا، بأمر من بلدية الاحتلال في القدس.

وقبل أسابيع سلمت بلدية الاحتلال الرجبي قرارا يقضي بهدم منزله البالغة مساحته 50 مترا مربعاً، وإلا ستهدمه آلياتها مقابل مبالغ باهظة.

وقال الرجبي، إن عائلته أصبحت اليوم بلا مأوى بعد أن أجبرت على هدم منزلها بقرار محكمة احتلالية قبل نحو أسبوعين، ومنحته مهلة أسبوع لهدمه.

وأشار الرجبي أن بناء المنزل كلفه نحو 70 ألف شيقل، ويعيش فيه مع عائلته المكونة من سبعة أفراد.

المصدر / فلسطين أون لاين