الجماهير تودع أيقونة المقاومة الشعبية الشيخ "الهذالين"

شيعت جماهير كبيرة من أبناء شعبنا في مدينة الخليل بالضفة المحتلة، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، جثمان الشهيد المسن سليمان الهذالين في خربة أم الخير بمسافر يطا.

واستشهد يوم الاثنين الهذالين، متأثراً بجروحه الخطرة التي أصيب بها عند مدخل قرية أم الخير بمسافر يطا، بعد أن دهسته مركبة تابعة للاحتلال، في الخامس من الشهر الجاري.

وشارك في موكب التشييع أعيان ووجهاء بمدينة الخليل ومدن وقرى أخرى بالضفة المحتلة، وسط صيحات التكبير وترديد الهتافات الغاضبة والمطالبة بالثأر لدماء الشهيد.

ودعا المشاركون في موكب التشييع على ضرورة إطلاق يد المقاومة بالضفة لتأخذ دورها في الدفاع عن أبناء شعبنا والتصدي لجرائم الاحتلال وعربدات المستوطنين. كما طالبوا بتوسيع فعاليات المقاومة الشعبية التي سلكها الشيخ الشهيد لتمتد إلى كل قرى الضفة الغربية.

ونعت حركة حماس الشيخ "الهذالين"، واصفة إياه بـ"أيقونة المقاومة الشعبية"، وقد كان حاضرا في كل فعالية لرفض الاستيطان والاحتلال في الضفة الغربية، وبالأخص جنوبي الضفة وفي محيط قريته التي يزحف إليها الاستيطان.

المصدر / فلسطين أون لاين