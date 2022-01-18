مطلوب مندوب مبيعات في شركة محلية

إعلان توظيف صادر عن شركة زكريا ومنتصر حجازي للسيراميك والأدوات الصحية تعلن فيه عن وظيفة مندوب مبيعات.

شروط التسجيل:

- سكان منطقة خانيونس

- لديه خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في هذا المجال.

- امتلاك مهارات عالية في الاتصال الفعال.

- مهارات عالية في اقناع الزبائن.

- القدرة على تحمل ضغط العمل.

طريقة التسجيل:

- على من يجد في نفسه الكفاءة لشغل هذه الوظيفة ارسال السيرة الذاتية الى بريد الشركة التالي :

[email protected]

- سيتم التواصل مع المختارين وتحديد موعد للمقابلات في مقر الشركة الرئيسي العنوان/غزة- شارع صلاح الدين، بجوار مدخل البريج الرئيسي.

- آخر موعد للتقديم بتاريخ 30-01-2022