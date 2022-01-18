لليوم 18.. المعتقلون الإداريون يواصلون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال

يواصل المعتقلون الإداريون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وعددهم قرابة الـ(500)، مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي العسكرية لليوم الـ 18 على التوالي، في إطار مواجهتهم لهذه السياسة الممنهجة، تحت شعار (قرارنا حرية).

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الثلاثاء، إن قرار المقاطعة يأتي كجزء من تقويض منظومة الاحتلال، والمقاطعة الشاملة لها، وفي ضوء سياسة التصعيد التي انتهجتها خلال العام الماضي، حيث وصل عدد أوامر الاعتقال الإداري التي صدرت بحق أسرى سابقين ومعتقلين جدد (1595).

وأكدت أن نحو 65% من المعتقلين يتم تجديد اعتقالهم الاداري أكثر من مرة، لافتا الى أن أعلى نسبة إصدار أوامر اعتقال إداري سجلت خلال شهر أيار/ مايو 2021، ووصلت إلى 200 أمر، كما خاض نحو 60 أسيرا إداريا إضرابات عن الطعام، جلها ضد الاعتقال الإداري.

المصدر / فلسطين أون لاين