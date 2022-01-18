آليات الاحتلال تتوغل جنوب وشمال قطاع غزة

توغلت عدة آليات تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، من محورين جنوبي وشمالي قطاع غزة.

وذكرت مصادر محلية أن أربع جرافات إسرائيلية، ترافقها دبابتان انطلقت من بوابة أبو ريدة، على الحدود مع بلدة خزاعة، شرقي مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة، وتوغلت بشكل محدود في الأطراف الشرقية للبلدة.

وأشارت المصادر إلى توغل عدة آليات عسكرية إسرائيلية، شمالي بلدة بيت لاهيا، شمال قطاع غزة.

وتتوغل قوات الاحتلال بشكل محدود بين حين وآخر في بعض المناطق شرقي قطاع غزة وشماله، وتجرف أراضي زراعية، وتطلق النار صوب المزارعين تحت ذرائع أمنية.

المصدر / فلسطين أون لاين