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الأسير كريم يونس يدخل عامه الـ 40 في سجون الاحتلال

18 يناير 2022 . الساعة 10:20 بتوقيت القدس
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الأسير كريم يونس

يدخل، الثلاثاء، الأسير الفلسطيني ماهر يونس (64 عاما) عامه الـ40 في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وقال نادي الأسير الفلسطيني، في بيان وصل "فلسطين أون لاين"، نسخة منه، إن "يونس"، اُعتقل من بلدة عارة (شمالي فلسطين المحتلة)، في 18 يناير/كانون الثاني 1983م، وحُكم عليه الاحتلال بالسّجن المؤبد.

ووفق نادي الأسير، فإن سلطات الاحتلال حددت السجن المؤبد، للأسير يونس بـ 40 عاما، أي أنه في العام الأخير لاعتقاله.

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال رفضت إدراج الأسير يونس في كافة صفقات التبادل والإفراجات، التي جرت خلال فترة اعتقاله.

ووفق نادي الأسير، تعتقل سلطات الاحتلال 25 فلسطينيا منذ ما قبل توقيع اتفاقية أوسلو، عام 1993.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الاحتلال #أسرى #كريم يونس

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