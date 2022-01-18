تعيين أول فلسطينية في مجلس مدينة "باترسون" الأمريكية

أعلن رئيس بلدية "باترسون"، بولاية نيوجيرزي الأمريكية أندريه صايغ، عن تعيين الفلسطينية "ثريا عمار" عضوًا في مجلس تخطيط المدينة.

وقال صايغ في منشور عبر صفحته على "فيسبوك": "لقد تم صنع التاريخ! .. فخورون بتعيين أول فلسطينية في مجلس تخطيط باترسون".

وقامت عمّار، بأداء اليمين القانونية، بحضور عدد من أبناء الجالية العربية، في مبنى البلدية

وتؤكد "عمّار"، عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" ، أن "القدس عاصمة فلسطين"، وأننا "متحدون لكي تكون فلسطين حرة".

وتمتاز باترسون وهي ثالث أكبر مدينة في ولاية نيوجيرزي من حيث عدد السكان، بأنها مدينة "الحرير" منذ منتصف القرن التاسع عشر، ناهيك عن تنوعها العرقي حيث تضم جاليات كبرى لأميركيين من أصول عربية ومن دول أميركا اللاتينية.

المصدر / قدس برس