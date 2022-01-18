الاحتلال يعلن إجراء تجربة ناجحة لاختبار منظومة "حيتس"

أجرى جيش الاحتلال، صباح اليوم الثلاثاء، تجربة لاختبار منظومة "حيتس" المضادة للصواريخ الباليستية.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية، فإن التجربة كان مخطط لها مسبقًا ونفذت من قاعدة عسكرية وسط فلسطين المحتلة تجاه البحر.

وأشارت إلى أنه تم تحويل مسار الطائرات من تجاه البحر إلى مسارات أخرى نحو مطار اللد "بن غوريون".

وقال وزير جيش الاحتلال بيني غانتس "إن هذه التجربة الناجحة وغير المسبوقة تهدف لتطوير القدرات الدفاعية ضد التهديدات التي تتطور في المنطقة وتسمح للجيش بحرية العمل الهجومي".

المصدر / فلسطين أون لاين