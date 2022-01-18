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مطلوب معلمات للعمل في مركز تعليمي

18 يناير 2022 . الساعة 11:00 بتوقيت القدس
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 إعلان توظيف صادر عن  مركز تامر التعـليـمي يعلن فيه عن حاجته لمعلمة لغة انجليزية ومنهاج عدد (2)  .

شروط التسجيل 

1.  أن تكون حاصلة علي شهادة جامعية بتقدير لا يقل عن جيد جداً.

2. أن تكون قادرة علي تحمل ضغط العمل.

3. أن تكون ذات خبرة وكفاءة في تدريس جميع المراحل والتأسيس

4.  القدرة علي العمل ضمن فريق العمل.

5. الالتزام التام بالموعد وجدول الحصص والتدريب .

6. أن تكون متفرغة وغير مرتبطة بمركز أخر.

7. أن تكون من سكان مدينة رفح.

طريقة التسجيل 

- من تتوفر فيه الشروط برجاء التوجه لمقر المركز وتقديم طلب توظيف وسيتم التواصل مع أصحاب الكفاءة فقط

- العنوان/ رفح – الكراج الشرقي – برج زعرب الأول – الطابق الثالث – مقابل مدرسة القدس الثانوية - فوق صيدلية العودة الجديدة

- للاستفسار يرجى الاتصال على // جوال : 0595045858 

-  وطنية: 0567045858  تلفون : 2133358

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