الاحتلال يعتقل 11 فلسطينيا منهم قيادي في "حماس"

شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات، طالت 11 مواطنا فلسطينيا، في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، منهم القيادي في حركة "حماس"، فرحان علقم، من بلدة بيت أُمّر، شمال الخليل.

ومن بلدة "تقوع" شرق بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال 7 مواطنين، وهم محيي نايف سليمان، ومعاذ نبيل سليمان، وبهاء صقر سليمان، ومروان فؤاد صباح، ويحيى موسى الشاعر، ومجاهد حسين سليمان، وعمر سليمان.

كما اعتقلت محمد حماد، وإسماعيل سراج، ومصطفى عطشة، من بلدة سلواد، شرق مدينة رام الله، بعد مداهمة منازلهم.

وعادة تنفذ قوات الاحتلال الإسرائيلية الاعتقالات، خلال مداهمات ليلية لبيوت المستهدفين، وتنقلهم إلى مراكز توقيف مقامة على الأراضي المحتلة، قبل نقلهم إلى مراكز التحقيق أو السجون.

ويبلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي نحو 4650، وفق نادي الأسير الفلسطيني.

المصدر / فلسطين أون لاين