وفد حركة حماس يصل إلى الجزائر ويلتقي المسؤولين الجزائريين

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن وفدها القيادي ممثلا بالدكتور خليل الحية، وحسام بدران، وصل أمس للعاصمة الجزائرية، بناء على الدعوة الجزائرية التي تلقاها رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، وفي إطار إنجاح الحوار الوطني الذي أعلن عنه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

وأوضحت الحركة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن وفدها اجتمع مع الأشقاء الجزائريين بحضور ممثل الحركة هناك محمد عثمان، حيث جرى الحديث عن سُبل تحقيق الوحدة الوطنية وإنهاء حالة الانقسام الفلسطيني، وسيعقد اجتماعاً آخر لاستكمال الحوارات.

وقدرت حركة حماس عالياً دور الجزائر في دعم القضية الفلسطينية واستضافتها الكريمة للفصائل الفلسطينية وحرصها الشديد على إنجاز المصالحة وإنهاء حالة الانقسام، مجددة تأكيدها على جهوزيتها التامة والكاملة لتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية.

وعدت ذلك موقفاً استراتيجياً ثابتاً لديها ولازماً في هذه المرحلة الخطرة التي تعصف بقضيتنا الفلسطينية.

المصدر / فلسطين أون لاين