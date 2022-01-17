ليفاندوفسكي أفضل لاعب بالعالم في 2021

نال البولندي روبرت ليفاندوفسكي، الإثنين، جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2021 المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وتفوق هداف نادي بايرن ميونخ الألماني على منافسيه على الجائزة، الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، والمصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي.

وقال ليفاندوفسكي في تصريحات أعقبت تسلمه الجائزة، "شكرًا جزيلا على هذه الجائزة، إنه لشرف كبير، وفخر كبير أيضا".

وأضاف، "سعادة كبيرة تغمرني، لأن هذه الجائزة جاءت بفضل العمل الجماعي.. أشكر زملائي لأنهم ساعدوني وساهمنا معا في تحقيق الألقاب".

وحافظ ليفاندوفسكي على الجائزة التي سبق وأن توّج بها العام الفائت، وهو الذي تُوج أيضا بجائزة الحذاء الذهبي لـ 2021 بتسجيله 41 هدفا في الدوري الألماني.

المصدر / الأناضول