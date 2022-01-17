"غسل الصحون" يشعل "مشاجرة عنيفة" داخل قاعدة عسكرية إسرائيلية

كشفت قناة عبرية عن مشاجرة عنيفة وقعت بين العشرات من جنود الكتيبة 13 في لواء غولاني، داخل قاعدة عسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، في هضبة الجولان السورية المحتلة.

ووفق القناة 14، فقد وقع الاشتباك مساء الخميس الماضي، بين جنود من سريتين بالكتيبة في قاعدة تسليم العسكرية، ما أسفر عن إصابة ثلاثة جنود بجروح، نقلوا على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأوضحت القناة أن "الشجار اندلع أثناء توجه جندي لغسل صحون في غرفة الاستحمام التابعة للسرية الأخرى، حيث طرده بعض جنودها وشتموه".

وتابعت: "أبلغ الجندي زملاءه بما حدث، واشتعل الشجار الجماعي الذي شارك فيه ضابطان".

يُشار إلى أنه في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، اندلع شجار بين فصيلين في لواء جبعاتي بقاعدة التدريبات اللوائية في "كتسيعوت" التابعة للنقب المحتل على خلفية الوقوف في الطابور المفضي إلى غرفة الطعام، ما أدى إلى إصابة 21 جندياً بجراح.

المصدر / فلسطين أون لاين