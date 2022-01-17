القانوع: تصريحات "الصالح" مجردة من الحس الإنساني والوطني

قال الناطق باسم حركة "حماس" د. عبد اللطيف القانوع، إن تصريحات وزير الحكم المحلي برام الله مجدي الصالح مجردة من الحس الوطني والانساني وتعكس عدم المسؤولية ولا تخدم إلا موقف الاحتلال الإسرائيلي وروايته.

وأضاف القانوع في تغريدة له على تويتر: "كان الأولى بالصالح القيام بواجباته وتحمّل مسؤولياته تجاه أبناء شعبنا ومعاناتهم".

وأوضح أن "قطاع غزة يعيش في حصار ظالم ولا يزال يعاني آثار العدوان الإسرائيلي الأخير، ويئن أبناؤه تحت وطأة عقوبات السلطة والحكومة التي يمثلها".

ولاقت تصريحات الصالح، التي حمل خلالها حركة حماس المسؤولية عن غرق بعض الشوارع في قطاع غزة، خلال المنخفض الجوي الأخير، رفضًا واسعًا من فصائل وأوساط فلسطينية.

وعدَّت فصائل أن تصريحات "الصالح" تندرج في إطار التساوق مع رواية الاحتلال الإسرائيلي، داعية حكومة رام الله لمعالجة آثار المنخفض الجوي في مدن الضفة الغربية والقدس المحتلتين، بدلًا من كيل الاتهامات.

وكان "الصالح" قال في تصريحات صحفية، إن "على حماس التي تسببت بعدوان الاحتلال على غزة في أيار الماضي تحمل مسؤوليتها وضخ الأموال للبنية التحتية بدلًا من ذهابها إلى قنوات أخرى تحت الأرض"، في إشارة إلى أنفاق المقاومة.





المصدر / فلسطين أون لاين