"أطباء السودان": 3 قتلى في مظاهرات الإثنين بالخرطوم

أعلنت لجنة أطباء السودان، غير الحكومية، الإثنين، سقوط 3 قتلى في مظاهرات اليوم بالخرطوم.

وشهدت العاصمة السودانية الخرطوم ومدن أخرى، الإثنين، مظاهرات للمطالبة بـ"الحكم المدني الكامل" في البلاد.

وقالت اللجنة في بيان: "ارتقت قبل قليل بمدينة الخرطوم أرواح 3 شهداء في مليونية 17 يناير".

وذكر البيان أن "هناك عشرات الإصابات الحرجة بالرصاص الحي ويتم علاجها وحصرها"، مشيرا إلى ارتفاع عدد القتلى إلى 67 منذ 25 أكتوبر/ تشرين أول الماضي.

وعادة لا تصدر وزارة الصحة بيانات بخصوص ضحايا تلك التظاهرات التي انطلقت منذ 25 أكتوبر/ تشرين أول الماضي.

ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات، ردا على إجراءات "استثنائية" اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية "انقلابا عسكريا"، في مقابل نفي الجيش.

ووقع البرهان ورئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، اتفاقا سياسيا تضمن عودة الأخير إلى منصبه بعد عزله، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.

لكن في 2 يناير/كانون الثاني الجاري، استقال حمدوك من منصبه، في ظل احتجاجات رافضة لاتفاقه مع البرهان ومطالبة بـ"حكم مدني كامل"، واستمرار سقوط ضحايا خلالها.

المصدر / الأناضول