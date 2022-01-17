تحذير مهم من "الزراعة" لمربي الثروة الحيوانية

دعت وزارة الزراعة مربي الثروة الحيوانية لضرورة اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على سلامة وقطعانهم وصحتها، في ظل تفشي مرض الحمى القلاعية في بعض الدول المجاورة.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الاثنين، إن الخدمات البيطرية الفلسطينية اتخذت بعض الإجراءات والتدابير الضرورية واللازمة لمنع تفشي مرض الحمى القلاعية أو انتقاله.

وأضافت: "أوقفنا إدخال الحيوانات المستوردة الحية إلا بعد حصولها على الجرعات الوقائية والداعمة اللازمة من لقاح الحمى القلاعية، وتطعيم الحيوانات حول بؤر الإصابة في القطعان المحلية مجانا".

وبينت أن هذا الإجراء يأتي "في سياق تعاملها مع الأمراض الحيوانية التي تنتشر في الإقليم، وبهدف الحفاظ على الصحة الحيوانية وسلامة منتجاتها في الوطن".

وأكدت وزارة الزراعة سيطرتها حاليا على كافة بؤر الإصابة المسجلة من خلال تحصين الحيوانات قرب بؤر الإصابة، وأنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة والعاجلة من أجل توفير اللقاح بأسرع وقت لتعزيز إجراءات الاحتواء والسيطرة على المرض، والمنسجمة مع الأنظمة والتعليمات والقرارات السارية.

والحُمّى القلاعية مرض فيروسي، معدٍ، يصيب الأبقار والخنازير، والماعز والأغنام ونادرا ما يصيب الإنسان.

المصدر / فلسطين أون لاين