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تفاصيل صرف المنحة القطرية للأسر المتعففة بغزة غدا الثلاثاء

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تفاصيل صرف المنحة القطرية للأسر المتعففة بغزة غدا الثلاثاء

17 يناير 2022 . الساعة 17:47 بتوقيت القدس
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أكد السفير القطري محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أن اللجنة وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، ستبدأ عملية صرف دفعة شهر يناير من المساعدات النقدية للأسر المستورة والمتعففة في قطاع غزة بدءا من يوم الثلاثاء الموافق 18/01/2022م.

وأوضح العمادي في تصريح مقتضب نشره موقع اللجنة بغزة، أن المساعدات النقدية ستقدم لنحو 97 ألف أسرة من الأسر المستورة والمتعففة في محافظات القطاع، بواقع 100 دولار لكل عائلة.

وبين أن عملية التوزيع ستتم من خلال الأمم المتحدة وعبر مراكز التوزيع التي حددتها في محافظات قطاع غزة، والبالغ عددها أكثر من 300 مركز ومحل تجاري.

المصدر / فلسطين أون لاين
تلجرام
#غزة #المنحة القطرية #السفير محمد العمادي #الأسر المستورة

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