"حماس" تنعى الشهيد "جرادات"

نعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الشهيد فالح موسى شاكر جرادات، منفذ عملية الطعن على مفرق مستوطنة "غوش عتصيون" جنوب بيت لحم.

وقالت الحركة في بيان وصل موقع "فلسطين أون لاين" نسخة عنه: "ننعى بكل فخر واعتزاز الشهيد البطل فالح موسى شاكر جرادات، منفذ عملية الطعن البطولية على مفرق مستوطنة (غوش عتصيون)".

وأضافت: "نبارك هذه العملية، ونؤكد أنها تأتي في سياق الرد الطبيعي على جرائم الاحتلال ومستوطنيه في أنحاء الضفة الغربية والقدس المحتلة والنقب الصامد".

وشددت الحركة على أن الاحتلال سيدفع كل يوم ثمن اعتداءاته وجرائم مستوطنيه ضد أبناء شعبنا وممتلكاتهم، وستبقى المقاومة كابوسا يلاحق المحتلين الغاصبين حتى يعيش شعبنا بحياة آمنة كريمة في أرضه ودياره.

وقالت إن "شعبنا الصابر المرابط سيواصل تسطير أبلغ معاني الشرف والتضحية في سبيل الدفاع عن أرضه وشرفه، متمسكا بالمقاومة والجهاد سبيلا وحيدا لاستعادة الحقوق المسلوبة وتحرير الأرض والمقدسات".

المصدر / فلسطين أون لاين