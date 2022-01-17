شيخ العراقيب: سنفشل مخططات الاحتلال لتهجير المواطنين في النقب

أكد شيخ قرية العراقيب في النقب صيّاح الطوري، اليوم الإثنين، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي مستمرة بسياساتها لتهجير المواطنين في صحراء النقب.

وأكد الطوري في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) التابعة للسلطة، أن الفلسطينيين في الداخل المحتل أفشلوا هذه المخططات "العنصرية"، مشددا على أنه "لا يوجد قانون لحماية حقوق المواطنين الفلسطينيين الباقون في الداخل المحتل منذ عام 1948.

يُشار إلى أن قوات الاحتلال تواصل عمليات تجريف في قرية الأطرش بالنقب منذ أكثر من أسبوع وتقوم بقمع تظاهرات الجماهير الفلسطينية في الداخل المحتل الرافضة لإجراءات الاحتلال، وتنفيذ اعتقالات واسعة بحق المتظاهرين.

المصدر / فلسطين أون لاين