تظاهرة في بئر السبع تطالب بالإفراج عن معتقلي النقب

تظاهر العشرات من أهالي النقب، اليوم الإثنين، أمام محكمة بئر السبع، مطالبين بالإفراج عن كافة معتقلي النقب الذين اعتقلتهم شرطة الاحتلال الإسرائيلية، في الأيام الأخيرة.

واعتقلت شرطة الاحتلال أكثر من 130 فلسطينيا من أراضي الـ48، إثر احتجاجهم على ما تتعرض له قرية الأطرش - سعوة من تجريف للأراضي وتحريشها من قبل سلطات الاحتلال.

وردد المتظاهرون هتافات ورفعوا لافتات كتبت عليها شعارات مطالبة بإطلاق سراح المعتقلين، ووقف الاعتداءات على المواطنين العرب، وعدم سلب الأراضي في النقب.

وفي سياق متصل، اقتحمت شرطة الاحتلال، الليلة الماضية، قرية الزرنوق مسلوبة الاعتراف في منطقة النقب، واعتقلت 7 أشخاص بينهم 5 قاصرين، على خلفية التصدي والاحتجاج على ما تتعرض له قرية الأطرش.

وصعدّت شرطة ونيابة الاحتلال ضد الناشطين في النقب، وذلك من خلال المسار القضائي الذي يخوضه المحامون في معركة تهدف إلى إطلاق سراح الناشطين ووقف الملاحقة السياسية التي يتعرضون لها.

المصدر / وكالات