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تعرف على آخر إحصائية لوفيات وإصابات "كورونا" بالضفة وغزة

17 يناير 2022 . الساعة 12:46 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الإثنين، أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في الضفة الغربية وقطاع غزة، بلغت 97.7% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.3% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزارة خلال الموجز اليومي لفيروس "كورونا" في الضفة والقطاع، إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "رام الله والبيرة 216، نابلس 106، بيت لحم 125، طوباس 14، طولكرم 36، الخليل 75، ضواحي القدس 44، سلفيت 7، جنين 32، قلقيلية 4، أريحا والأغوار 21، قطاع غزة 143".

وأوضحت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "رام الله والبيرة 78، نابلس 35، بيت لحم 16، طوباس 11، طولكرم 8، الخليل 7، ضواحي القدس 3، سلفيت 3، جنين 3، قلقيلية 0، أريحا والأغوار 6، قطاع غزة 25".

وأعلنت عن تسجيل 3 حالات وفاة في بيت لحم وحالتا وفاة في الخليل، حالتان في طوباس، حالة في جنين، نتيجة الإصابة بفيروس "كورونا".

وأكدت وجود 58 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في المستشفيات في الضفة 94 مريضاً، بينهم 24 مريضاً على أجهزة التنفس الإصطناعي.

المصدر / فلسطين أون لاين
تلجرام
#كورونا #وفيات كورونا #إصابات كورونا

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