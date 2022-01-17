وفد الجامعة العربية يتجه إلى الجزائر للتحضير للقمة المقبلة

غادر وفد من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، برئاسة الأمين العام المساعد السفير حسام زكي، اليوم الإثنين، القاهرة مُتوجهاً إلى الجزائر في زيارة من المقرر أنّ تستمر لمدة يومين.

وتهدف الزيارة إلى لقاء ممثلي اللجنة الوطنية الجزائرية المكلفة بالإشراف على التحضيرات اللوجستية لعقد القمة العربية بالجزائر، في شهر آذار/ مارس المقبل.

وقال السفير زكي في تصريح صحفي له قُبيل مغادرته: "إنَّ الوفد سيقوم أيضاً بالوقوف على الاستعدادات التي اتخذتها السلطات الجزائرية، وذلك من أجل ضمان نجاح القمة المقبلة، وتيسير مشاركة وفود جميع الدول الاعضاء على أعلى المستويات".

وأضاف: "إنَّ الوفد يضم ممثلي مختلف الإدارات المعنية في الأمانة العامة للتحضير والتنسيق والتشاور مع اللجنة الجزائرية المكلفة بالإشراف على تحضيرات القمة العربية" .

المصدر / وكالات