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مع تعافي 25 حالة

غزة: لا وفيات جديدة بـ"كورونا"  و143 إصابة جديدة

17 يناير 2022 . الساعة 11:25 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة، صباح اليوم الإثنين، عدم تسجيل أي حالات وفاة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد في قطاع غزة.

وأشارت خلال موجز التقرير اليومي لفيروس "كورونا" في القطاع، إلى أنها أجرت 969 فحصًا مخبريًا خلال الـ24 ساعة الماضية، أسفرت عن تسجيل 143 إصابة جديدة بفيروس "كورونا".

وذكرت أنها سجلت 25 حالة تعافي جديدة من مصابي الفيروس، موضحة أن إجمالي تراكمي المصابين منذ بدء الجائحة بلغ 191777 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 1393 حالة، وإجمالي المتعافين 188653 حالة، فيما كان إجمالي الوفيات 1731 وفاة.

وأفادت بأن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 54 حالة، من بينها 42 حالات خطيرة وحرجة.

ونبهت إلى أن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة بلغت 1957960 جرعة، وإجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 554655 شخص.

المصدر / فلسطين أون لاين
تلجرام
#كورونا #وفيات كورونا #إصابات كورونا

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