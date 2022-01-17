"حماس" تنعى أيقونة المقاومة الشعبية الشيخ "الهذالين"

زفت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إلى العلياء، أيقونة المقاومة الشعبية في فلسطين، الشيخ المسن الشهيد سليمان الهذالين (75 عامًا)، الذي قضى شهيدًا متأثرًا بجروحه بعد تعرضه للدهس من مركبة تابعة لقوات الاحتلال على مدخل قرية أم الخير جنوب الخليل قبل نحو عشرة أيام.

وقالت حركة حماس في بيان لها، اليوم الإثنين، إن قوات الاحتلال تعمدت النيل والانتقام من الحاج الهذالين، في محاولة يائسة لتحييد دوره وتأثيره في المقاومة، مؤكدة في السياق أنَّ دماء الهذالين لن تذهب هدرًا، وستكون وقودًا يعاظم قوة المقاومة الشعبية في ضفتنا الأبية.

وأضافت: "يرحل شيخ المقاومة الشعبية بعد مسيرة طويلة من الصمود في أرضه، ومواجهة الاحتلال بعكازه، وصدره العاري، في حالة وطنية سيذكرها التاريخ المقاوم بمداد من نور، وستهتدي بسيرته أجيالنا الشابة في مواجهة الاحتلال الغاشم".

وأكدت أن ارتقاء الشهيد الهذالين يتزامن ليكمل لوحة شرف وكرامة وصمود، يسطرها أهلنا البدو في النقب المحتل في وجه آلة البطش الاحتلالية المستمرة في عملية التهجير، بهدف طرد أهلنا الصامدين وتهجيرهم، وفرض سيطرة الاحتلال على الأرض والإنسان.

وأضاف: يترجل الشيخ الهذالين، ليؤكد وحدة حال مقاومتنا في أرجاء فلسطين التاريخية، ويسلم راية الصمود والتحدي، ويؤكد للاحتلال أنه ليس له في أرضنا، من نهرها إلى بحرها، إلا المقاومة، وأن عربدة مستوطنيه لن تواجه بالورود، وأن شعبنا أطفالا وشبابا وشيوخا سيقفون صفا واحدا لحماية الأرض والعرض.

ودعت حماس بالرحمة للشهيد الشيخ الهذالين، والصبر لأهله وذويه، ورزقهم الصبر والسلوان.

استشهد الشيخ سليمان الهذلين (70 عاما) صباح اليوم، في مستشفى الميزان التخصصي في الخليل، متأثرا بإصابته بحادث دهس من شاحنة تابعة للاحتلال الإسرائيلي.



المصدر / فلسطين أون لاين