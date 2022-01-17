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دعوة لتشكيل لجنة طبية لمتابعة الحالة الصحية لناصر أبو حميد

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دعوة لتشكيل لجنة طبية لمتابعة الحالة الصحية لناصر أبو حميد

17 يناير 2022 . الساعة 11:10 بتوقيت القدس
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الأسير المريض أبو حميد (أرشيف)

جدد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، دعوته للمجتمع الدولي، وتحديدًا منظمة الصحة العالمية، لتشكيل لجنة طبية دولية فلسطينية لمتابعة الحالة الصحية للأسير ناصر أبو حميد.

واستنكر أبو بكر في بيان صحفي اليوم الإثنين ما وصفه بـ "التجاهل الدولي المقيت لحالة الأسير أبو حميد"، مؤكدًا على أن تجاهل طلب الهيئة تشكيل لجنة طبية دولية فلسطينية يتماشى مع عدم تجاوب محكمة الاحتلال العسكرية وما يسمى لجنة الإفراج المبكر بعدم الموافقة على طلب الهيئة بالإفراج الفوري عن أبو حميد لأسباب صحية.

وقال: "حجم الاستهتار بحالة ناصر من سلطات الاحتلال يعبر عن مدى الاستخفاف بالمجتمع الدولي ومؤسساته، وأن تحديد يوم التاسع من شباط المقبل للنظر في التماس الهيئة للإفراج عنه، بمثابة دليل قاطع على تصميم الاحتلال الاستمرار بهذه الجريمة".

وأضاف: "التحسن الطفيف الذي طرأ على حالته وخروجه من حالة الغيبوبة مع الإبقاء على تنويمه مغناطيسيًا، بسبب الالتهابات الخطيرة التي يعاني منها، وهو ما نقل على لسان أخيه الأسير المحرر ناجي في رسالة مصورة، يتطلب منا أن نضغط بكل الوسائل والطرق لوصول اللجنة الطبية إلى مستشفى برزلاي، ومعاينة حالته بكل تفاصيلها".

المصدر / فلسطين أون لاين
تلجرام
#أسرى #الأسرى المرضى #ناصر أبو حميد

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