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وظائف شاغرة للعمل في مطعم بغزة

17 يناير 2022 . الساعة 11:06 بتوقيت القدس
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إعلان توظيف صادر عن مؤسسة ميديا لايف برو تعلن فيه عن حاجتها لموظفة استقبال عدد 2 للعمل  بكبرى مطاعم  قطاع غزة.

شروط التسجيل 

-التقدم للوظيفة للاناث فقط.

-العدد المطلوب: 2

-أن تكون من سكان مدينة غزة.

-درجة الدبلوم المتوسط كحد أدنى في مجال (سكرتارية – علاقات عامة) أو تخصص ذو علاقة.

-معرفة لا تقل عن 6 شهور في مجال الاستقبال، والعلاقات العامة.

-يفضل من لديها معرفة في مجال المطاعم والكافيتريات.

-أن تكون حسن المظهر وتمتلك لباقة في الحديث.

-لديها القدرة على تحمل ضغط العمل.

ملاحظات الوظيفة/

- للتسجيل للوظيفة من خلال الضغط ( هنا )

-دوام كلي من الساعة 10صباحاً وحتى السادسة مساءً

-الراتب من 800 – 1000 شيكل حسب المهارات والكفاءة

-أخر موعد للتقديم 25/01/2022

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