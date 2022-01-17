وظائف شاغرة للعمل في مطعم بغزة

إعلان توظيف صادر عن مؤسسة ميديا لايف برو تعلن فيه عن حاجتها لموظفة استقبال عدد 2 للعمل بكبرى مطاعم قطاع غزة.

شروط التسجيل

-التقدم للوظيفة للاناث فقط.

-العدد المطلوب: 2

-أن تكون من سكان مدينة غزة.

-درجة الدبلوم المتوسط كحد أدنى في مجال (سكرتارية – علاقات عامة) أو تخصص ذو علاقة.

-معرفة لا تقل عن 6 شهور في مجال الاستقبال، والعلاقات العامة.

-يفضل من لديها معرفة في مجال المطاعم والكافيتريات.

-أن تكون حسن المظهر وتمتلك لباقة في الحديث.

-لديها القدرة على تحمل ضغط العمل.

ملاحظات الوظيفة/

- للتسجيل للوظيفة من خلال الضغط ( هنا )

-دوام كلي من الساعة 10صباحاً وحتى السادسة مساءً

-الراتب من 800 – 1000 شيكل حسب المهارات والكفاءة

-أخر موعد للتقديم 25/01/2022