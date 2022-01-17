"التنمية": تصرف مساعدات إغاثية للمتضررين من المنخفض

غزة/ نور الدين صالح:

قالت وزارة التنمية الاجتماعية، إنها بدأت صرف مساعدات إغاثية عاجلة للعائلات التي تضررت خلال المنخفض.

وأوضحت الناطقة باسم الوزارة عزيزة الكحلوت، أن طواقم الوزارة في محافظات قطاع غزة تعمل على حصر أعداد المتضررين من المنخفض، مشيرةً إلى وجود أعداد كبيرة من العائلات المتضررة.

وأشارت الكحلوت خلال حديثها لـ"فلسطين"، إلى صرف الوزارة أغطية وفرشات وحرامات ونايلون وطرودا غذائية وصحية للأسر المتضررة، مؤكدة أن طواقمها ما زالت تعمل في الميدان وتواصل زياراتها للمتضررين.

ولفتت إلى أن وزارتها تعمل بالشراكة مع اللجان المحلية والبلديات والمؤسسات الدولية الخيرية والإغاثية، من أجل تقديم المساعدات اللازمة للمتضررين من المنخفض.

تجدر الإشارة إلى أن معدل هطول الأمطار في بعض المناطق وصل لأكثر من 113 ملم بزيادة نحو 30% عن كل عام.