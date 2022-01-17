الأسرى الإداريون يقاطعون محاكم الاحتلال لليوم الـ 17

يواصل الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال لليوم السابع عشر على التوالي.

وتأتي مقاطعة الأسرى للمحاكم للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري تحت شعار "قرارنا حرية".

وتعتقل سلطات الاحتلال مئات الفلسطينيين دون تهم موجهة ضدهم أو محاكمة قانونية لمدة تصل إلى ستة أشهر قابلة للتجديد مرات غير محدودة، ويتم إقرارها بأمر إداري ودون حكم محكمة.

يُشار إلى أن الاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، يعتمد على ملف سري وأدلة سرية لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها، ويمكن، حسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية، تجديد أمر الاعتقال مرات غير محدودة، حيث يتم استصدار أمر اعتقال إداري لفترة أقصاها ستة شهور قابلة للتجديد.

المصدر / فلسطين أون لاين