أعضاء كونغرس يطالبون بالتحقيق في استشهاد المسن عمر أسعد

طالب ستة أعضاء في الكونغرس الأمريكي (إسرائيل) بإجراء تحقيق شفاف بقضية استشهاد المسن عمر أسعد (80 عاما) الأربعاء الماضي، إثر احتجازه من جنود الاحتلال الإسرائيلي.

جاءت تلك المطالبات، إثر حملة اتصالات في الولايات المتحدة الأمريكية مع أعضاء الكونغرس، تحثهم للضغط على وزير الخارجية توني بلينكن، لمطالبة حكومة الاحتلال الاسرائيلي إجراء تحقيق شفاف بقضية استشهاد المواطن الفلسطيني الأمريكي عمر أسعد، وإصدار نتائج هذا التحقيق بالسرعة الممكنة.

وأعلن عن استشهاد أسعد من بلدة جلجليا شمال رام الله بالضفة الغربية المحتلة، صباح الأربعاء الماضي، إثر احتجازه وتكبيله واعتداء جنود الاحتلال عليه.

وتركزت حملة الاتصالات في ولاية ويسكونسن التي عاش فيها أسعد، حيث أعلن عضوا كونغرس الولاية مطالبتهما وزارة الخارجية الأميركية بإجراء تحقيق في ظروف مقتله.

وقال السناتور تامي بالدوين في تغريده له على موقع توتير: "هذه مأساة مروعة تتطلب تحقيقًا شاملاً وأريد أن أقدم تعازيّ لعائلة أسعد بمن فيهم أولئك الموجودون في ويسكونسن الذين يعانون من جراء هذه الخسارة المأساوية ويستحقون الإجابات".

وأصدر النائب جوين مور من نفس الولاية تغريدة شملت تعازيه لعائلة الفقيد، مطالباً وزير الخارجية بلينكن بالضغط لإجراء تحقيق في ظروف وفاة أسعد .

وغردت النائبة ديبي دينجيل من ولاية ميشيغان على تويتر: "أنا متضامنة مع عائلة عمر عبد المجيد أسعد لأنهم يحزنون على هذه الخسارة الفادحة مع عدم اليقين الحقيقي".

وقالت: "الظروف المحيطة بوفاته مقلقة للغاية ونحن بحاجة إلى تحقيق كامل وشامل للحصول على إجابات والآن".

من جانبها غردت النائبة ماري نيومان من ولاية إلينوي: "إنني منزعجة للغاية من التقارير التي تفيد بقيام القوات الإسرائيلية بضرب فلسطينيً أمريكيً يبلغ من العمر 80 عامًا وتركه على الأرض حيث توفي لاحقًا بنوبة قلبية.

واضافت: "أطالب وزارة الخارجية أن تسعى لإجراء تحقيق كامل في وفاته".

وغردت النائبة ديبي ماكولوم، من مينيسوتا بأن أسعد كان "الآن ضحية أخرى لهذا الاحتلال الوحشي".

وغردت النائبة رشيدة طليب من ميشيغان: " قتل عمر أسعد مشين وأدعو وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين إلى التحقيق ".

المصدر / وكالات