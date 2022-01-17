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عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون "الأقصى"

17 يناير 2022 . الساعة 09:50 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

اقتحم صباح يوم الإثنين، عشرات المستوطنين المتطرفين، باحات المسجد الأقصى المبارك، في القدس المحتلة، بحماية أمنية مشددة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وذكر بيان صادر عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن عشرات المستوطنين وطلاب المعاهد التوراتية وحاخامات اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات، وأدوا طقوسًا تلمودية في باحاته.

يشار إلى أن الاقتحامات للمسجد الأقصى تتم بشكل يومي؛ ما عدا الجمعة والسبت، وخلال فترتين صباحية ومسائية (بعد صلاة الظهر) ولمدة أربع ساعات ونصف (إجمالية).

وتقوم قوات الاحتلال بين الفينة والأخرى بإبعاد مرابطين ومرابطات عن المسجد الأقصى لحجج واهية، بهدف تفريغه من أهله ومرابطيه وإفساح المجال للمستوطنين كي يعيثوا فيه فساداً.

المصدر / فلسطين أون لاين
تلجرام
#اقتحام الأقصى #مستوطنون #تهويد الأقصى

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