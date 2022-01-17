استشهاد المسن سليمان الهذالين في الخليل

استشهد الشيخ سليمان الهذلين (70 عاما) صباح اليوم الإثنين، في مستشفى الميزان التخصصي في الخليل، متأثرا بإصابته بحادث دهس من شاحنة تابعة للاحتلال الإسرائيلي.

وقالت وزارة الصحة في رام الله، إن الهذالين كان يتلقى العلاج في مستشفى الميزان جراء اصابته بجروح في الرأس والصدر والبطن والحوض بعد تعرضه للدهس عند مدخل قرية أم الخير بمسافر يطا جنوب الخليل في الخامس من الشهر الجاري.

والشيخ سليمان الهذالين من نشطاء المقاومة الشعبية البارزين حتى صار يعرف بـ"أيقونة المقاومة"، لمشاركته البارزة في الفعاليات الرافضة للاستيطان والاحتلال في الضفة الغربية، خصوصا في جنوب الخليل.