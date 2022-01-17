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الاحتلال يعتقل 9 فلسطينيين منهم 4 أسرى محررين

17 يناير 2022 . الساعة 08:18 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، حملة اعتقالات طالت مواطنين فلسطينيين، في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

ومن قرى مدينة رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال 4 أسرى محررين، وهم محمد وجودت البرغوثي من بلدة كوبر، وغسان وإبراهيم أبو عادي من بلدة كفر نعمة، والمواطن يوسف حسن موسى من بلدة نعلين.

كما داهمت منازل بهاء دويكات من بلدة بيتا جنوب نابلس، وشادي أبو شارب من قلقيلية، وإبراهيم جمال وليث عودة من عزبة الطبيب (شرق قلقيلية).  

ومن الجدير ذكره؛ أن قوات الاحتلال تقوم بحملات دهم وتفتيش يومي لمناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين ينتج عنها تخريب ممتلكات وسرقة أموال، واعتقال العشرات ما يرفع عدد الأسرى لا سيما الإداريين منهم داخل سجون الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين
تلجرام
#جيش الاحتلال #اعتقالات #الضفة الغربية

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