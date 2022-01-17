الطقس: صاف وشديد البرودة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الاثنين، صافياً بوجه عام وشديد البرودة في معظم المناطق، ويتوقع تشكل الصقيع والانجماد في معظم المناطق خاصة خلال ساعات الصباح الباكر وساعات المساء والليل، حيث يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية والرياح شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة يكون الجو شديد البرودة ويتوقع تشكل الصقيع والانجماد في معظم المناطق، الرياح شمالية الى شمالية شرقية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الثلاثاء، يكون الجو صافيا إلى غائم جزئي ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو شديد البرودة خاصة فوق المناطق الجبلية، حيث تبقى درجات الحرارة أقل من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، ويتوقع تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر، واعتبارا من ساعات المساء تنشط سرعة الرياح تدريجياً ويحتمل سقوط زخات متفرقة من الأمطار في ساعات الليل على المناطق الشمالية، والرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

ويوم الأربعاء، تتأثر البلاد بمنخفض جوي لذا يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وشديد البرودة، حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد أحيانا، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا قد تصل سرعتها في بعض الهبات إلى حوالي 70 كم/ساعة والبحر مائجا.

والخميس المقبل، يكون الجو غائما جزئيا الى صاف ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو شديد البرودة، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق في ساعات الصباح وتستقر الاجواء اعتبارا من ساعات الظهيرة، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر: تشكل الصقيع والانجماد =في ساعات الصباح الباكر يوم الاثنين وخلال ساعات المساء والليل، وتشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر يوم غد الثلاثاء، ومن التزحلق على الطرقات.

المصدر / فلسطين أون لاين