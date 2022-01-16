الريال بطلاً لكأس السوبر الإسباني 2022

توج نادي ريال مدريد الإسباني مساء اليوم الأحد بلقب كأس السوبر الإسباني (2021-2022) على حساب حامل اللقب أتلتيك بلباو بهدفين دون مقابل.

سجل هدف الريال الأول لوكا مودريتش من تسديدة بعيدة في الدقيقة 38 من الشوط الأول للمباراة، بينما أضاف اللاعب الفرنسي كريم بنزيما الهدف الثاني لفريقه ريال مدريد من ركلة جزاء في الدقيقة 52 من شوط المباراة الثاني.

يُشار إلى أن ريال مدريد الإسباني حقق خلال أخر 5 مواسم العديد من البطولات والإنجازات منها: "حقق دوري أبطال أوروبا مرة واحدة – حقق بطولة الدوري الإسباني مرة واحدة – حقق لقب السوبر الإسباني ثلاث مرات، حقق كأس العالم للأندية مرتين – حقق السوبر الأوروبي مرة واحدة).

المصدر / وكالات