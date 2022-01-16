تعيين طفلة فلسطينية عمدة للأطفال في بلدية "خورينكم" الهولندية

عيّنت بلدية "خورينكم" الهولندية، الطفلة الفلسطينية النازحة من سوريا، لوليا حامد (11 عاما)، عمدة للأطفال في البلدة.

وقالت بلدية "خورينكم في بيان لها: "من المهم إشراك الأطفال في السياسة والإدارة في المدينة، إذ يتعلمون مهام رئيس البلدية، وكيفية تسيير الأمور، علاوة على ذلك، فهي فرصة لمعرفة رغبات الأطفال".

وبحسب موقع البلدية الإلكتروني، فإنه "يتم تعيين عمدة للأطفال في كل سنة، وسيعقد مجلس البلدية الاجتماع الأول للعام الجديد في 27 كانون الثاني/ يناير".

وستقوم "لوليا" بالعديد من المهام، بحسب موقع البلدية، حيث "ستشارك بانتظام في أنشطة مختلفة في المدينة، كما ستهتم بالقضايا التي تهم الأطفال في البلدية".

وتعيش لوليا في بلدة "خورينكم"، جنوب هولندا، مع عائلتها، التي فرَّت بسبب الحرب الدائرة في سوريا، منذ مطلع العام 2011.

المصدر / فلسطين أون لاين