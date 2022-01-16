إصابات خلال تصدي أهالي برقة للاحتلال ومستوطنيه

أصيب شاب فلسطيني بالرصاص المطاطي والعشرات بحالات اختناق، مساء اليوم الأحد، خلال تصديهم لهجوم مستوطنين على قرية برقة شمال غرب نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، إن عشرات المستوطنين هاجموا منزل المواطن إياد راغب صلاح في المنطقة الغربية من القرية، وقد تصدى الأهالي لهم، مضيفا أن مواجهات اندلعت في المنطقة عقب تدخل جنود الاحتلال لتأمين الحماية للمستوطنين، ما أدى لإصابة عشرات المواطنين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع.

وأضاف دغلس أن مستوطنين انتشروا قرب مدخل برقة على طريق جنين- نابلس، وهاجموا المركبات الأمر الذي أدى لتضرر عدد منها.

وناشدت مساجد بلدة برقة الأهالي عبر مكبرات الصوت بالتوجه لمدخل البلدة للتصدي للمستوطنين. يذكر أن المنطقة تشهد اعتداءات واقتحامات متكررة للمستوطنين منذ أكثر من شهر، تحت حماية قوات الاحتلال.

مساجد بلدة برقة شمال غرب نابلس تناشد الأهالي للتوجه لمدخل القرية للتصدي للمستوطنين pic.twitter.com/kohijrXF2z — فلسطين أون لاين (@pl24online) January 16, 2022







المصدر / فلسطين أون لاين