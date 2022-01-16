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بالفيديو إصابات خلال تصدي أهالي برقة للاحتلال ومستوطنيه

16 يناير 2022 . الساعة 20:51 بتوقيت القدس
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أصيب شاب فلسطيني بالرصاص المطاطي والعشرات بحالات اختناق، مساء اليوم الأحد، خلال تصديهم لهجوم مستوطنين على قرية برقة شمال غرب نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، إن عشرات المستوطنين هاجموا منزل المواطن إياد راغب صلاح في المنطقة الغربية من القرية، وقد تصدى الأهالي لهم، مضيفا أن مواجهات اندلعت في المنطقة عقب تدخل جنود الاحتلال لتأمين الحماية للمستوطنين، ما أدى لإصابة عشرات المواطنين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع.

وأضاف دغلس أن مستوطنين انتشروا قرب مدخل برقة على طريق جنين- نابلس، وهاجموا المركبات الأمر الذي أدى لتضرر عدد منها.

وناشدت مساجد بلدة برقة الأهالي عبر مكبرات الصوت بالتوجه لمدخل البلدة للتصدي للمستوطنين. يذكر أن المنطقة تشهد اعتداءات واقتحامات متكررة للمستوطنين منذ أكثر من شهر، تحت حماية قوات الاحتلال.



 

المصدر / فلسطين أون لاين
تلجرام
#جيش الاحتلال #نابلس #إصابات #قرية برقة

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