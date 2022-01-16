فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الدعليس: طواقم البلديات والحكومة رفعوا رؤوسنا عالياً

الدوام المدرسي غدا يبدأ الساعة 9 صباحا بمحافظات الضفة

اشتباه بوقوف معتدين خلف حريق طال مسجدا في ألمانيا

الاحتلال يصدر تعليمات جديدة لجنوده بشأن حمل السلاح

الصحة برام الله: 3 وفيات و642 إصابة جديدة بكورونا

قطر ترسل مساعدات إغاثية لمتضرري العدوان الإسرائيلي بغزة

نادي الأسير: الاحتلال يعتقل 131 فلسطينيا في النقب منذ بداية الاحتجاجات

الاحتلال يعيد اعتقال أسير مقدسي لحظة الإفراج عنه

محكمة الاحتلال ترفض اعتبار أسرى نفق جلبوع أسرى حرب

الأسرى بسجون الاحتلال يقررون الإضراب عن الطعام غدا

الدعليس: طواقم البلديات والحكومة رفعوا رؤوسنا عالياً

16 يناير 2022 . الساعة 20:04 بتوقيت القدس
...

ثمن رئيس متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة عصام الدعليس، الدور الكبير الذي تقوم به طواقم البلديات والحكومة في مواجهة آثار المنخفض الجوي.

وأكد الدعليس في اتصال هاتفي مع طواقم البلدية بتنظيم من المكتب الإعلامي الحكومي، اليوم الأحد، أن تلك الطواقم تستحق التكريم باعتبارها تكرم فلسطين عبر جهودها لخدمة الأهالي.

وقال مخاطباً إياهم: "لقد رفعتم رؤوسنا عالياً أمام العالم من خلال المشاهد التي تُظهر تضحيتكم في مواجهة آثار المنخفض وخدمة الأهالي عبر القيام بواجباتكم بكل اقتدار".

وأضاف "نقدر عمل البلديات والطواقم الحكومية في مناطق تعرضت لدمار كبير جراء العدوان الإسرائيلي الأخير، ونأمل أن يستمروا في مساندة شعبهم، وندعو الله أن يجنبنا الكوارث".

وتعرضت شوارع ومنازل في مناطق مختلفة من قطاع غزة، الأحد، للغرق جرّاء الأمطار الغزيرة، التي هطلت على المنطقة.

ومنذ مساء الخميس، يضرب منخفض جوي عميق، مصحوب بأمطار غزيرة، قطاع غزة والمناطق المُحيطة.

المصدر / فلسطين أون لاين
تلجرام
#غزة #عصام الدعليس #بلديات غزة #متابعة العمل الحكومي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة