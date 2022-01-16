الدعليس: طواقم البلديات والحكومة رفعوا رؤوسنا عالياً

ثمن رئيس متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة عصام الدعليس، الدور الكبير الذي تقوم به طواقم البلديات والحكومة في مواجهة آثار المنخفض الجوي.

وأكد الدعليس في اتصال هاتفي مع طواقم البلدية بتنظيم من المكتب الإعلامي الحكومي، اليوم الأحد، أن تلك الطواقم تستحق التكريم باعتبارها تكرم فلسطين عبر جهودها لخدمة الأهالي.

وقال مخاطباً إياهم: "لقد رفعتم رؤوسنا عالياً أمام العالم من خلال المشاهد التي تُظهر تضحيتكم في مواجهة آثار المنخفض وخدمة الأهالي عبر القيام بواجباتكم بكل اقتدار".

وأضاف "نقدر عمل البلديات والطواقم الحكومية في مناطق تعرضت لدمار كبير جراء العدوان الإسرائيلي الأخير، ونأمل أن يستمروا في مساندة شعبهم، وندعو الله أن يجنبنا الكوارث".

وتعرضت شوارع ومنازل في مناطق مختلفة من قطاع غزة، الأحد، للغرق جرّاء الأمطار الغزيرة، التي هطلت على المنطقة.

ومنذ مساء الخميس، يضرب منخفض جوي عميق، مصحوب بأمطار غزيرة، قطاع غزة والمناطق المُحيطة.

المصدر / فلسطين أون لاين