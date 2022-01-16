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اشتباه بوقوف معتدين خلف حريق طال مسجدا في ألمانيا

16 يناير 2022 . الساعة 19:48 بتوقيت القدس
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أعلنت شرطة مدينة شيمنيتز الألمانية، عن فتح تحقيق موسع حول حريق طال مسجدا تابعا للاتحاد الإسلامي التركي للشؤون الدينية (ديتيب)، مبينا أنها تقف على احتمالية وقوف معتدين أيضا وراء الحادثة.

وأضافت في بيان، الأحد، أن حريقا اندلع في مسجد الفاتح بالمدينة، السبت في الساعة 23:00 بحسب التوقيت المحلي.

وأشار البيان أن التحقيق يقف على احتمالات عدة حول أسباب الحريق، بينها الإحراق العمد.

وفي حديثه للأناضول، قال أنيس سزغي، رئيس جمعية مسجد الفاتح التابع لـ "ديتيب"، إن المسجد مغلق حاليا للعبادة، بسبب الأضرار التي خلفها الحريق.

وأضاف أنهم لا يملكون في الوقت الراهن معلومات دقيقة حول أسباب اندلاع الحريق.

وأشار إلى تلقيهم رسائل تهديد بين الحين والآخر، توضع في صندوق بريد المسجد.

المصدر / الأناضول
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