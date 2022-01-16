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الاحتلال يصدر تعليمات جديدة لجنوده بشأن حمل السلاح

16 يناير 2022 . الساعة 19:39 بتوقيت القدس
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سمح جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، لجنود السرايا في الذراع البرية بالذهاب في عطلة نهاية الأسبوع وبحوزتهم أسلحتهم على غير العادة بعد اتخاذ قرار مسبق بمنع ذلك.

وأوضحت القناة 7 العبرية، أن "منظمة النظرية العسكرية" لدى جيش الاحتلال تحدثت مع قادة كبار في الجيش وعرفتهم على المشكلة والضرر الذي يلحق بمعنويات الجنود لعدم أخذهم أسلحتهم معه.

وذكرت أنه تم تغيير التعليمات في الذراع البرية، على الرغم من قرار قيادة قاعدة التدريب الحازم لكل الجنود والضباط بالمغادرة إلى منازلهم في إجازات نهاية الأسبوع دون أسلحتهم الشخصية.

وأفادت المنظمة أن القرار يأتي في ظل الوضع الأمني ​​في الضفة الغربية والقدس وأجزاء أخرى من المنطقة.

المصدر / فلسطين أون لاين
تلجرام
#جيش الاحتلال #حمل السلاح

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