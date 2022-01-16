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الصحة برام الله: 3 وفيات و642 إصابة جديدة بكورونا

16 يناير 2022 . الساعة 18:55 بتوقيت القدس
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أعلنت وزيرة الصحة برام الله مي الكيلة، مساء اليوم الأحد، تسجيل 3 وفيات و642 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و230 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأكدت الكيلة، في التقرير اليومي للحالة الوبائية في فلسطين، أنه تم تسجيل حالتي وفاة في الخليل، وحالة في بيت لحم.

وأشارت إلى تسجيل 642 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، موزعة على النحو التالي: بيت لحم 85، نابلس 117، ضواحي القدس 16، طولكرم 35، رام الله والبيرة 184، طوباس 22، الخليل 73، سلفيت 7، جنين 23، قلقيلية 3، أريحا والأغوار 8، قطاع غزة 69.

وأضافت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: بيت لحم 36، نابلس 20، ضواحي القدس 5، طولكرم 8، رام الله والبيرة 82، طوباس 3، الخليل 31، سلفيت 6، جنين 11، قلقيلية 3، أريحا والأغوار 5، قطاع غزة 20.

وقالت إن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 97.8% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.2% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

ولفتت الكيلة إلى وجود 57 مصابا في غرف العناية المكثفة، فيما يُعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في المستشفيات بالضفة 96 مصابا، بينهم 24 مصابا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

المصدر / فلسطين أون لاين
تلجرام
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