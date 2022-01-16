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محكمة الاحتلال ترفض اعتبار أسرى نفق جلبوع أسرى حرب

16 يناير 2022 . الساعة 18:27 بتوقيت القدس
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رفضت محكمة الاحتلال الاسرائيلي التي عقدت في مدينة الناصرة المحتلة، اليوم الأحد، اعتبار الأسرى الستة الذين انتزعوا حريتهم من سجن جلبوع بأيلول الماضي وأعيد اعتقالهم، أسرى حرب، وأجلت استمرار المداولات في قضيتهم حتى الخامس والعشرين من الشهر الجاري.

وقال محامي هيئة شؤون الأسرى رسلان محاجنة: "وفق المواثيق الدولية يعتبر أسرى نفق الحرية أسرى حرب، وقد تقدمنا للمحكمة بطلب التعامل مع ملفهم على هذا الأساس، إلا أن المحكمة رفضت ذلك، الأمر المنافي للقانون الدولي".

وأوضح محاجنة أن "الأسرى يتعرضون لانتهاكات سافرة، اذ تتم محاكمتهم مرتين، مرة عبر المحاكم القضائية، وأخرى عبر ما تسمى بالمحاكم التأديبية داخل سجون الاحتلال، إذ يسجنون بزنازين انفرادية ويحرمون من الزيارات ويخضعون لعقوبات شديدة".

المصدر / فلسطين أون لاين
تلجرام
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