الدفاع المدني بغزة يطلق مناشدة للعالم

وجه جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة، مناشدة عاجلة إلى العالم بضرورة إدخال السيارات والمعدات والآليات اللازمة لعمل الدفاع المدني وذلك لإنقاذ المتضررين من المنخفض الجوي الذي يضرب قطاع غزة المُحاصر.

وقال رئيس قسم الإنقاذ بجهاز الدفاع المدني علاء النعيزي في تصريحات متلفزة: "نحن في جهاز الدفاع المدني نعمل على مدار الساعة وفقا لخطة الطوارئ، ولكن المنخفض الجوي الذي ضرب قطاع غزة جاء قوياً ويحتاج إلى سيارات وآليات متقدمة".

وأضاف: "نحن في الدفاع المدني أحدث سيارة لدينها موديل 1996"، مناشدا العالم بضرورة إدخال السيارات والمعدات والآليات اللازمة لعمل الدفاع المدني وذلك لإنقاذ المتضررين من المنخفض الجوي الذي يضرب قطاع غزة.

ولفت إلى أنه بفعل الحصار الظالم المفروض على شعبنا يُمنع إدخال الآليات والمعدات المتقدمة.

وشدد على أن جميع طواقم الدفاع المدني مستنفرة على مدار الساعة وأنها تعمل على قدم وساق ولن تغادر الميدان وأنها ستعمل على مواجهة المنخفض بالإمكانات المتوفرة.

المصدر / فلسطين أون لاين