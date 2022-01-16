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آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الاثنين

16 يناير 2022 . الساعة 16:15 بتوقيت القدس
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أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة أن السفر عبر معبر رفح البري يوم غداً الاثنين سيكون للحافلات الثالثة والرابعة من كشف المسافرين رقم (2022/3).

وبينت الوزارة أن السفر سيشمل كذلك الحافلة الثانية من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/3)، داعية المسافرين للتواجد في تمام الساعة 6:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

وأكدت على ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2021، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، مع أهمية إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

المصدر / فلسطين أون لاين
تلجرام
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