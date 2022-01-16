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"التعليم" بغزة تصدر بيانا حول استئناف الدراسة

16 يناير 2022 . الساعة 15:54 بتوقيت القدس
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أصدرت وزارة التربية والتعليم العالي بغزة بيانا حول استئناف الدراسة.

وقالت الوزارة في بيانها: "بناء على توصيات اللجنة المشتركة المختصة بمتابعة انعكاس الطقس على العملية التعليمية، وبالتشاور مع لجنة طوارئ الشتاء الحكومية، تقرر استئناف الدراسة في جميع المدارس الحكومية والخاصة ومدارس وكالة الغوث الدولية ورياض الأطفال وكذلك مؤسسات التعليم العالي يوم غد الإثنين الموافق 17 يناير 2022".

وأوضحت أن الدراسة تبدأ في المدارس الساعة الثامنة صباحا وفق جدول بواقع خمس حصص لكل من الفترتين الصباحية والمسائية حسب الجدول المرفق وذلك حتى يوم الخميس القادم الموافق 20 يناير 2022.

وأضافت: "يُترك للجان الطوارئ في المديريات اتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص مدرسة أو مجموعة مدارس حال اقتضى الأمر ذلك في أي من مديريات التعليم".

يذكر أن الوزارة علقت الدراسة اليوم الأحد، في مدارس القطاع نظرا لسوء الأحوال الجوية.

المصدر / فلسطين أون لاين
تلجرام
#غزة #وزارة التربية والتعليم #استئناف الدراسة

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