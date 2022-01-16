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الأمطار الغزيرة تتدفق للمنازل العربية المأهولة في اللد والرملة

16 يناير 2022 . الساعة 12:58 بتوقيت القدس
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صورة حية لتدفق مياه الأمطار في أحد بيوت مدينة اللد المحتلة

تدفقت مياه الأمطار الغزيرة، فجر اليوم الأحد إلى منازل مأهولة بالسكان وشوارع رئيسة داخل الأحياء العربية في مدينتي اللد والرملة وقرية دهمش بالداخل المحتل عام 48.

وقال عدد من السكان في اللد إن الأحياء العربية حوصرت في غياب البنية التحتية، وتجهيز الشوارع في الحارات العربية، ولا يمكن أن تكون حياة طبيعية لأن الوضع يعد خطرا حقيقيا على السكان.

وأضافوا أنه لا أحد يعرف ماذا يحدث في الحارات العربية إلا الذين يسكنون فيها، فأغلب الأماكن لا تستطيع الناس الخروج منها وحوصرت داخل بيوتها، وهناك ظلم وتمييز صارخين ضد المواطنين العرب في اللد، وكل ما نراه في الأيام الأخيرة ما هو الا استهتار بعقول الناس.

وتسبب تدفق مياه الأمطار إلى الشارع بعدم تمكن عدد من سكان الحي من الوصول بسياراتهم إلى بيوتهم أو الخروج منها، وعرقلة تنقلهم سيرا على الأقدام.

وفي قرية دهمش بالقرب من اللد والرملة، تعطلت سفريات طلاب المدارس وبقوا في بيوتهم.

المصدر / فلسطين أون لاين
تلجرام
#أمطار #اللد #الداخل المحتل #الرملة #الأحياء العربية

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