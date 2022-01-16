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الصحة بغزة: لا وفيات و69 إصابة جديدة بـ"كورونا"

5 مليون و535 ألف وفاة وأكثر من 326 مليون إصابة بكورونا عالمياً

16 يناير 2022 . الساعة 11:47 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد حول العالم، ارتفعت لتصل إلى 326 مليون و151 ألف و693 حالة.

وقالت في بيانه صحفي، اليوم الأحد: إن "إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 5 ملايين و535 ألفا و426 حالة".

وأضافت الجامعة: "أن الولايات المتحدة الأمريكية سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت 65 مليوناً و444 ألفاً و262 حالة، في حين بلغت حصيلة الهند 37 مليوناً و122 ألفاً و164 حالة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل التي سجلت 22 مليوناً و981 ألفاً و851 حالة".

المصدر / فلسطين أون لاين
تلجرام
#كورونا #وفيات كورونا #إصابات كورونا

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