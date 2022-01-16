ديوان الموظفين بغزة يُعلن إيقاف كافة خدماته لغير المُطعمين

أعلن ديوان الموظفين بغزة، اليوم الأحد، عن إيقاف كافة خدماته للمواطنين والموظفين، غير الحاصلين على لقاح "كورونا".

وجاء التصريح، استنادًا لقرار لجنة متابعة العمل الحكومي في جلستها رقم (156) المنعقدة بتاريخ 1 ديسمبر 2021، والخاص بتكليف الوزارات والمؤسسات الحكومية بربط الخدمات الحكومية التي يتلقاها المواطنون بالحصول على التطعيم الخاصة بفيروس "كورونا".

وأكد الديوان إيقاف كافة خدماته للمواطنين والموظفين على حد سواء بما في ذلك المتقدمين للمسابقات الوظيفية بكافة مراحلها بعد 72 ساعة من تاريخ هذا التنويه.

ودعا المواطنين والموظفين الراغبين في الاستفادة من خدمات الديوان المختلفة، الإسراع في تلقي التطعيم.

كما ونوه إلى أن المواطنين والموظفين الذين يمنع تطعيمهم لظروف صحية مراجعة وزارة الصحة- دائرة الطب الوقائي بعيادة الرمال للحصول على كتاب يفيد بأسباب منع تلقي التطعيم الخاص بفيروس "كورونا"، ومن ثم مراجعة ديوان الموظفين بالخصوص.

المصدر / فلسطين أون لاين