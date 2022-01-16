ارتفاع منسوب مياه طبرية 5 سنتيمترات

ارتفع منسوب المياه في بحيرة طبرية نحو 5 سنتيمترات نتيجة تدفق مياه الأمطار من المناطق المحيطة في الساعات الأخيرة، حسب معطيات نشرتها سلطة المياه التابعة للاحتلال، صباح اليوم الأحد.

وقالت سلطة المياه، إن منسوب المياه في بحيرة طبرية واصل الارتفاع بسنتيمترات عدة منذ بدء هطول الأمطار في فصل الشتاء الجاري.

وأضافت أن منسوب المياه في بحيرة طبرية بلغ 210.635- تحت سطح البحر، وينقص البحيرة 1.835 لامتلائها بشكل كامل، حسب فحص أجراه موظفو السلطة، صباح اليوم.

ومن المتوقع أن يستمر الارتفاع في منسوب بحيرة طبرية بفعل تدفق كميات كبيرة من مياه الأمطار التي يتوقع الراصد الجوي هطولها خلال فصل الشتاء الجاري.

يشار إلى أن انخفاض منسوب المياه مرده انحباس الأمطار، وضخ المياه من بحيرة طبرية، ونقلها إلى منطقة النقب في مشروع المياه القُطري الإسرائيلي.

وتعد بحيرة طبرية عذبة المياه، ثاني أخفض بحيرة في العالم بعد البحر المَيِّت، إذ يبلغ طول سواحلها 53 كم وطولها 21 كم وعرضها 13 كم، ومساحتها تبلغ 166 كم2. أقصى عمق فيها يصل إلى 46 مترا.

المصدر / وكالات