"الشعبية" تندد بإجراءات (أونروا) بحق موظفي العمل اليومي

نددت دائرة اللاجئين بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الأحد، بإجراءات المفوض العام لوكالة غوث وتشغل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بخصوص موظفي العمل اليومي، داعية (أونروا) لإغاثة المتضررين من الشتاء.

وقالت في بيان صحفي: إن "الوكالة الأممية تسعى بشكل حثيث إلى طمس جزء أساسي من مهامها وهو تشغيل اللاجئين، في الوقت الذي تريد من جمهور اللاجئين نسيان وعدم مطالبتها بحقوقهم"، مضيفة: "يتجسد ذلك في الخطوة التي أقدم عليها مفوض الأونروا بآخر رسالة له".

واتهمت المفوض العام للأونروا بالتنصل من أي استحقاق، والتنكر لقانون العمل الفلسطيني أيضاً، وقالت:" كما قام بتجفيف رواتب اليومي تاركاً خلفه مصاريف الرفاهية من سيارات مصفحة ودورات وسفر لكبار الموظفين الدوليين وحراسات شخصية تُكلف ملايين الدولارات.

وطالبت اللجنة بعدم المس برواتب موظفي العمل اليومي باعتبارهم الفئة الأكثر هشاشة في الموظفين، والبدء باتخاذ خطوات تقشف وخاصة على الموظفين الدوليين وأولهم حراسات المدير الشخصية، مستدركة: إن قرارات المفوض والأونروا مرفوضة رفضاً تاماً".

وطالبت بتحسين شروط عقود اليومي وليس القيام بتقنينه والتضييق عليهم واعتبار اليومي مرحلة انتقالية للتثبيت، موضحة أنها تقبل بقرار قيام المفوض بتحديد عمل اليومي ل9 شهور، لكن بشرط أن يتم تثبيتهم بعد هذه المدة.

وعدت قيام المفوض بخصم أيام الإجازات والأعياد من رواتب اليومي لن يؤتي بأي ثمار لصالح موازنة الأونروا، وبالعكس سيكون له آثار سلبية على أداء موظفي اليومي وسيعزز من التمييز وهو مبدأ مرفوض داخل أروقة الأمم المتحدة .

وأكدت الدائرة بأن المفوض حرم أيضاً موظف اليومي من احتساب عمله داخل أروقة المؤسسة الدولية عند التثبيت من ضمن سنوات الخدمة، وهذا مرفوض حيث أنه قام بنفس مهام الموظف المثبت وبنفس التفاني والجودة، متسائلة: "لماذا الحرمان والتنكر لجهده؟ وهذا سيؤدي أيضاً إلى تقليل الجودة وعدم تحفيز موظف اليومي على المبادرة ".

ودعت الدائرة المفوض إلى الحكمة ومراجعة هذه القرارات بشكل جدي والتراجع عنها، والبحث عن مصادر تمويل لتثبيت اليومي وتحسين شروط التعاقد.

كما دعت إدارة الأونروا ممثلة بمدير عملياتها بتحمّل مسؤولياتها في إغاثة المتضررين من الأحوال الجوية العاصفة، وخصوصاً في المخيمات، مؤكدةً أن الأونروا تمتلك الإمكانيات والخبرات والموارد المالية والبشرية للتخفيف عن المتضررين من هذه الأحوال الشتوية.

المصدر / فلسطين أون لاين